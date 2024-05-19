Над Португалією пролетів яскравий метеорит

Увечері, 18 травня, над Португалією пролетів великий яскраво-синій метеорит.

Про це пише Thedailybeast.com.

Зазначається, що яскравий спалах світла в небі бачили переважно в північних районах Португалії, але багато жителів південних регіонів, судячи з соцмереж, теж помітили метеорит.

Водночас даних про падіння небесного тіла поки що немає.

За інформацією видання, вночі рятувальникам надійшов дзвінок про те, що об'єкт, можливо, впав у Серра-де-Монтемуро, проте на місці передбачуваного падіння нічого не виявили.

WATCH: Large meteor streaking across the sky in Portugal pic.twitter.com/BLvcqiYGnL — BNO News (@BNONews) May 19, 2024

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня 2024 року в небі над багатьма областями України помітили дивний синій спалах. Кадри, як невідомий предмет падає, а потім раптово спалахує синім, активно поширюються у соціальних мережах. Зокрема, невідоме явище помітили жителі Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запорізької та Київської областей.

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