"Омикрон" нашли уже в почти 90 странах мира

"Омикрон" нашли уже в почти 90 странах мира

Но достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает "Омикрон", пока нет

Штамм коронавируса COVID-19 "Омикрон" обнаружен в 89 странах мира.

Об этом информирует The Guardian со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По ее информации, "Омикрон" очень быстро распространяется в любой стране, число выявленных случаев заражения удваивается каждые полтора-три дня. Он быстро распространяется даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу.

В ВОЗ подчеркнули, что достаточного количества данных о тяжести заболевания, которое вызывает "Омикрон", до сих пор нет.

Тем временем в Англии количество связанных с новым штаммом COVID-19 смертей возросло до семи, а в Лондоне на "Омикрон" приходится более 80% новых случаев коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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