"Омікрон" знайшли вже у майже 90 країнах світу

"Омікрон" знайшли вже у майже 90 країнах світу

Але достатньої кількості даних про тяжкість захворювання, яке викликає "Омікрон", поки що немає

Штам коронавірусу COVID-19 "Омікрон" виявлено у 89 країнах світу.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

За її інформацією, "Омікрон" дуже швидко поширюється в будь-якій країні, кількість виявлених випадків зараження подвоюється кожні півтора-три дні. Він швидко поширюється навіть у країнах із високим рівнем колективного імунітету до коронавірусу.

У ВООЗ наголосили, що достатньої кількості даних щодо тяжкості захворювання, яке викликає "Омікрон", досі немає.

Тим часом в Англії кількість пов'язаних з новим штамом COVID-19 смертей зросла до семи, а в Лондоні на "Омікрон" припадає понад 80% нових випадків коронавірусу.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", що викликає занепокоєння. Цей варіант уперше було виявлено 9 листопада на півдні Африки.

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