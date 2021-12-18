У Єгипті підтвердили перші випадки нового COVID-штаму "Омікрон"

Двоє пацієнтів не мають жодних симптомів захворювання.

У Єгипті увечері в п'ятницю, 17 грудня, підтвердили перші випадки нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що вказаний варіант коронавірусу виявили у трьох з 26 мандрівників із Південної Африки, які отримали позитивні результати COVID-тестів у міжнародному аеропорту Каїра.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, двоє пацієнтів не мають жодних симптомів захворювання, а ще один має легкий перебіг інфекції. Відомо, що усіх трьох ізолювали в каїрській лікарні.

Минулої доби в Єгипті зафіксували понад 900 нових випадків зараження коронавірусом та ще 43 пов'язані з COVID-19 смерті. Загалом від початку пандемії в країні інфікувалися 373, 5 тис. людей.

Тим часом в Англії кількість пов'язаних із новим штамом COVID-19 смертей зросла до семи, а в Лондоні на "Омікрон" припадає понад 80% нових випадків коронавірусу.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада на півдні Африки.

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