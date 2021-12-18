В Египте подтвердили первые случаи нового COVID-штамма "Омикрон"

Два пациента не имеют никаких симптомов заболевания.

В Египте вечером в пятницу, 17 декабря, подтвердили первые случаи нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает The Associated Press.

Указанный вариант коронавируса обнаружили у троих из 26 путешественников из Южной Африки, получивших положительные результаты COVID-тестов в международном аэропорту Каира.

По данным Министерства здравоохранения страны, два пациента не имеют никаких симптомов заболевания, а еще один имеет легкое течение инфекции. Известно, что всех троих изолировали в каирской больнице.

За прошедшие сутки в Египте зафиксировали более 900 новых случаев заражения коронавирусом и еще 43 связанные с COVID-19 смерти. В общей сложности с начала пандемии в стране инфицировались 373,5 тыс.

Тем временем в Англии количество связанных с новым штаммом COVID-19 смертей возросло до семи, а в Лондоне на "Омикрон" приходится более 80% новых случаев коронавируса.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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