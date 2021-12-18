В Германии тысячи человек вышли на протесты против обязательной COVID-вакцинации

В Германии тысячи человек вышли на протесты против обязательной COVID-вакцинации

Только в Гамбурге на протестах собралось более 11 тысяч участников.

В Германии в субботу, 18 декабря, тысячи людей вышли на улицы своих городов в знак протеста против введения обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что только в Гамбурге на севере страны на протестах собралось более 11 тысяч участников. Организаторы настаивали на мирном характере акции и использовании защитных масок.

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В Дюссельдорфе же на западе ФРГ количество протестующих достигло по меньшей мере четырех тысяч. Кроме того, там прошла демонстрация сторонников обязательной вакцинации с участием около 200 человек.

Акция недовольных идеей обязательных прививок состоялась также во Фрайбурге и собрала около 3500 участников, промаршировавших по центру города.

В Карлсруэ почти 900 человек протестовали против обязательной вакцинации людей, в частности медсестер. По данным полиции, митинг прошел спокойно.

В то же время, на акции в городе Вецлар в федеральной земле Гессен среди колонны митингующих полиция зафиксировала сторонников правых движений. Акции протеста также прошли во Франкфурте-на-Майне, Оснабрюке и Фленсбурге.

Это уже не первая волна протестов в ФРГ, которые проходят на фоне обсуждения идеи введения обязательной вакцинации для определенных категорий населения.

10 декабря этого года необходимость прививок от COVID-19 для персонала больниц и домов престарелых поддержали Бундестаг и Бундесрат. Требование должно вступить в силу в марте 2022 года.

Кроме того, чтобы ускорить процесс вакцинации, в правительстве приняли поправки к закону об эпидемиологической защите, предусматривающие временное разрешение ветеринарам, стоматологам и аптекарям делать прививки. Пока такое право имеют только врачи других квалификаций.

Глава отдела ВОЗ в Европе считает, что обязательная вакцинация против коронавируса может быть введена только в случае, если исчерпаны другие возможности для увеличения количества привитых.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.