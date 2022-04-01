Против России подали иск за украденные самолеты

AerCap предоставила в аренду россии 135 самолетов и 14 двигателей, но смогла вернуть только 22 самолета и три двигателя.

Один из крупнейших в мире лизингодателей самолетов AerCap подал страховую претензию на $3,5 млрд. Таким образом, компания хочет покрыть потерю более 100 своих самолетов, оставшихся в России после ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"На прошлой неделе мы подали страховую претензию примерно на 3,5 миллиарда долларов по отношению к нашим самолетам и двигателям, которые остались в России", — сказал главный финансовый директор Питер Юхас.

AerCap предоставила в аренду России 135 самолетов и 14 двигателей, но смогла вернуть только 22 самолета и три двигателя.

Напомним, что все ирландские лизингодатели разорвали договоры аренды с российскими авиакомпаниями из-за санкций Евросоюза, введенных после вторжения РФ в Украину.