37-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Ознакомьтесь с таропрогнозом для всех на 1 апреля 2022 года.

Человечество всегда интересовало его будущее, поэтому оно придумывало самые разные способы, чтобы его узнать. А в период кризиса это любопытство значительно растет. Поэтому неудивительно, что люди ищут возможности узнать больше о судьбе своих родных и близких. Правда, сейчас ни расписания на картах Таро, ни астрологические гороскопы не скажут вообще о судьбе Украины, ведь на это влияет немало факторов и людей. Однако с помощью чтения карт можно узнать больше о собственном пути, энергии дня и получить подсказки от вселенной.

Карты Таро появились в Италии несколько сотен лет назад в виде игры для богатых слоев населения. Карты Таро багато оформлялись и их расписывали золотом. Представители древних династий играли ими в игру, которая походила на современный бридж. После трансформации веков современный вид карт Таро появился в 1910 году усилиями одной художницы, которая с помощью члена мистического ордена их нарисовала. Сейчас существуют тысячи и тысячи бревен карт Таро, но подавляющее большинство из них базируются на колоде более вековой давности.

Что же нас всех ждет 1 апреля 2022 в 37-й день войны. Для этого мы использовали едва ли не самое простое расписание на картах Таро – триплет, где обычно используют три карты. В нем имеем "Тройку мечей", "Влюбленных" в перевернутом положении и "Дьявола". Рассмотрим эти три карты подробнее.

"Тройка мечей" принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам карт Таро и указывает в большинстве случаев на бытовые вещи. Эта карта принадлежит к масти мечей, указывающих на боль, потери, разрывы, испытания, но в то же время — силу духа, интеллект и использование разума как оружия. В традиционной колоде карт она напоминает пиковую масть.

В традиционной трактовке эта карта означает появление третьей стороны в отношениях. "Три меча" — одно из самых знаковых изображений на Таро. На ней изображено сердце, пронизанное тремя мечами. Над ним – тяжелые облака. На заднем плане также сильный ливень. Эмоциональный эффект, который имеет эта карта – мгновенный. Сердце – это место для тепла, привязанности и духа, и три меча указывают на способность причинять вред, боль и страданий. Это образ скорби, потери и буквально разбитого сердца. Облака и дождь придают мрачность окружающей ситуации.

С точки зрения нынешней ситуации речь идет о потерях, наши сердца будут истекать кровью, будет так тяжело, что само небо будет плакать из-за нашей боли. Мы находимся в низкой точке, но следует рассмотреть следующую карту.

"Влюбленные" – это карта, которая принадлежит к старшим арканам карт Таро. Они указывают на важные, а иногда и судьбоносные события. Эта карта, часто трактуемая как любовная, на самом деле указывает на выбор. В нашем расписании эта карта перевернута, что указывает на то, что большинство из нас свой выбор уже сделало, и у нас есть только время, чтобы правильно им распорядиться.

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Возможно, сейчас ваша ситуация зашла в тупик и для выхода из нее нужен какой-то толчок. Дать этот толчок способен партнер, новые отношения или появление мудрого человека на вашем жизненном пути. Не стоит избегать людей, стремиться к одиночеству, оставаться лицом к лицу со своими проблемами. Сейчас много людей, которые стремятся вам помочь.

И завершающая карта на сегодня — "Дьявол", тоже принадлежащий к старшим арканам Таро. Она говорит о том, что искушения преследуют нас чуть ли не на каждом шагу и у нас сейчас нет права на сразу — речь идет не только о любви, но и о Родине, собственных интересах, интересах ваших близких и родных. Даже если из-за эмоций и кризиса вам хочется идти на конфликт, не стоит этого делать. Скандалы и ссоры – это лишь проекция внутреннего конфликта между сознанием и подсознанием, разумом и интуицией. Не двигайтесь неправильным путем в бездну.

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