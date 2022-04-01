37-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Читайте таропрогноз для всіх на 1 квітня 2022 року.

Людство завжди цікавило його майбутнє, тому воно вигадувало найрізноманітніші способи, щоб його дізнатися. А в період кризи ця цікавість значно зростає. Тому й не дивно, що люди шукають можливості дізнатися більше про долю своїх рідних та близьких. Щоправда, нині ані розклади на картах Таро, ані астрологічні гороскопи не скажуть загалом про долю України, адже на це впливає чимало факторів та людей. Проте за допомогою читання карт можливо дізнатися більше про власний шлях, енергії дня та отримати підказки від всесвіту.

Карти Таро з'явилися у Італії кілька сотень років тому у вигляді гри для багатих прошарків населення. Карти Таро багато оформлялися та їх розписували золотом. Представники древніх династій грали ними у гру, яка була схожа на сучасний бридж. Після трансформації протягом віків сучасний вигляд карт Таро з'явився у 1910 році зусиллями однієї художниці, яка за допомогою члена містичного ордена їх намалювала. Зараз існують тисячі і тисячі колод карт Таро, але переважна більшість з них базуються на колоді понадсторічної давнини.

Що ж нас усіх чекає 1 квітня 2022 року у 37-й день війни. Для цього ми використали чи не найпростіший розклад на картах Таро - триплет, де зазвичай використовують три карти. У ньому маємо "Трійку мечів", "Закоханих" у перевернутому положенні та "Диявола". Розглянемо ці три карти детальніше.

"Трійка мечів" належить до молодших арканів, тобто таємниць карт Таро і вказує у більшості випадків на побутові речі. Ця карта належить до масті мечів, що вказують на біль, втрати, розриви, випробування, але водночас - силу духу, інтелект та використання розуму, мов зброї. У традиційній колоді карт вона нагадує винову масть.

У традиційному трактуванні ця карта означає появу третьої сторони у стосунках. "Три мечі" - одне із найбільш знакових зображень на Таро. На ній зображено серце, яке пронизане трьома мечами. Над ним - важкі хмари. На задньому плані також сильна злива. Емоційний ефект, який має ця карта, - миттєвий. Серце - це місце для тепла, прихильності і духу, і три мечі вказують на здатність завдавати шкоди, біль і страждань. Це образ скорботи, втрати та буквально розбитого серця. Хмари та дощ додають похмурості навколишній ситуації.

З погляду нинішньої ситуації йдеться про втрати, наші серця будуть стікати кров'ю, буде так важко, що саме небо буде плакати через наш біль. Ми перебуваємо у низькій точці, але треба розглянути наступну карту.

"Закохані" - це карта, яка належить до старших арканів карт Таро. Вони вказують на важливі, а іноді і доленосні події. Ця карта, яку часто трактують як любовну, насправді вказує на вибір. У нашому розкладі ця карта перевернута, що вказує на те, що більшість з нас свій вибір вже зробила і ми маємо лише час, щоб правильно ним розпорядитися.

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Можливо, зараз ваша ситуація зайшла у глухий кут і для виходу з неї потрібен якийсь поштовх. Дати цей поштовх здатний партнер, нові стосунки чи поява мудрої людини на вашому життєвому шляху. Не варто уникати людей, прагнути самотності, залишатися віч-на-віч зі своїми проблемами. Нині є багато людей, які прагнуть вам допомогти.

І завершальна карта на сьогодні - "Диявол", який теж належить до старших арканів Таро. Вона говорить про те, що спокуси переслідують нас чи не на кожному кроці і в нас немає зараз права на зразу - йдеться не лише про любов, а про зразу Батьківщини, власних інтересів, інтересів ваших близьких та рідних. Навіть якщо через емоції та кризу вам хочеться йти на конфлікт, не варто цього робити. Скандали і сварки - це лише проєкція внутрішнього конфлікту між свідомістю та підсвідомістю, розумом та інтуїцією. Не рухайтеся неправильним шляхом у прірву.

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