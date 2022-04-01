Проти Росії подали позов за вкрадені літаки

Проти Росії подали позов за вкрадені літаки

AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але змогла повернути лише 22 літаки і три двигуни.

Один із найбільших у світі лізингодавців літаків AerCap подав страхову претензію на $3,5 млрд. Таким чином компанія хоче покрити втрату понад 100 своїх літаків, які залишилися в Росії після її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Минулого тижня ми подали страхову претензію приблизно на 3,5 мільярда доларів щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в росії", – сказав головний фінансовий директор Пітер Юхас.

AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але змогла повернути лише 22 літаки і три двигуни.

Нагадаємо, що усі ірландські лізингодавці розірвали договори оренди з російськими авіакомпаніями через санкції Євросоюзу, які запровадили після вторгнення РФ до України.