Россия пожаловалась на Буданова в ООН

Представители России в ООН на экстренном заседании посетовали на заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова, что Украина "будет убивать россиян по всему миру". Они скулят, что это "вопиющий пример риторики ненависти и русофобии".

В офисе президента отреагировали на заявление российских дипломатов.

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"Риторика ненависти", — истерически взывает Россия на экстренном заседании ООН. И?.. Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается", — говорится в его сообщении в Twitter.

Он заверил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы "представители России — страны серийных убийц — выплатили все долги".

"Да, каждого из вас Украина получит, и не имеет значения, как именно – юридически или физически. И хватит юзаты ООН – безусловные военные преступники не имеют международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", — подытожил Подоляк.

Что известно о жалобе россиян

Представитель России в ООН распространили в Совбезе ООН письмо, в котором жалуются на заявление глава разведки Кирилла Буданова о готовности "убивать россиян по всему миру".

"Это вопиющий пример риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию по национальному признаку. Это — нарушение правил, изложенных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — ноют россияне.

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