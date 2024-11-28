Россиянина убил его кот: как это произошло

В России мужчина скончался из-за своего кота.

Об этом пишет Oddity Central.

22 ноября Дмитрий Ухин, 55-летний житель Киришского района Ленинградской области, пошел искать своего домашнего кота Степку по соседству. У кота был независимый характер и он не любил ничего, кроме как свободно гулять по окрестностям. Очевидцы позже рассказали полиции, что Ухин нашел своего любимца и забрал его домой, но не смог объяснить, почему и как кот так сильно поцарапал ему ногу, что тот в считанные минуты истек кровью.

Было около 23 часов, когда отчаявшийся Ухин позвонил своему соседу и сообщил, что у него сильное кровотечение. Сосед попытался помочь 55-летнему мужчине, но тот, очевидно, страдал сахарным диабетом и имел проблемы со свертыванием крови, поэтому вызвал скорую помощь. Когда приехала скорая, врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Вдова Ухина сказала следователям, что Степка — безобидный кот, очень привязанный к своему покойному хозяину, поэтому она не может себе представить, чтобы он поцарапал его до смерти.

Напомним, три человека погибло в результате роковой ошибки Google Maps. Приложение подсказало им съехать с недостроенного моста.

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