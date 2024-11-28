О беременности и раке узнала в один день: женщина тронула своим поступком

38-летняя женщина из Италии умерла от рака после того, как ее поставили перед невыносимым выбором: спасти собственную жизнь или своего нерожденного ребенка.

Об этом пишет издание thesun.co.uk

Дебора Ванини отказалась от лечения после того, как врачи поставили ей ультиматум, заявив, что лекарство, скорее всего, убьет плод.

Женщина о беременности и раке 4 стадии узнала в один день. Врачи сказали Дебори, что болезнь уже распространилась до такой степени, что ей понадобится большое количество лекарств, вероятно убьющих ее нерожденного ребенка. Тогда будущая мама отказалась от лечения, чтобы родить.

В сентябре она родила маленькую Меган вместе со своим партнером Массимо. Меган родилась преждевременно на 35 неделе в больнице в Милане. Женщина назвала свою дочь чудом и поблагодарила ее за то, что она родилась.

Дебора провела два счастливых месяца с Меган и Массимо. Впоследствии женщина скончалась.

Напомним, вдовец через год после смерти жены принес домой якобы ее ребенка, чтобы получить наследство.

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