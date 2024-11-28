Беглый певец Олег Винник объявил первый за три года концерт и разозлил украинцев

Артист организует первое за время полномасштабной войны сольное выступление, но есть один нюанс.

Скандальный певец Олег Винник, который в начале полномасштабного российского вторжения выехал в Германию, собрался давать концерт.

Новостью артист поделился на своей новой странице в Instagram, а также писала об этом официальная глава его фан-клуба Валерия Барон. Выступать Олег Винник собрался пока что только в Польше. Концерт должен пройти 21 декабря в Варшаве. Желающим послушать скандального исполнителя придется заплатить от 1800 до 4100 грн. Однако, судя с сайта по продаже билетов на событие, поклонники Винника не спешат на его концерт.

В Варшаве исполнитель обещает исполнить свои популярные хиты. Певец отмечает, что часть собранных средств передаст благотворительному фонду "Волчица".

Олег Винник собрался давать концерт в Польше

Тем не менее, украинцы неоднозначно отреагировали на событие. Конечно, несмотря на скандалы, поклонников у Олега Винника осталось немало. Однако далеко не все украинцы верят в искренность певца. Артиста упрекнули, почему концерт не в Украине, а за границей. Также некоторые начали обвинять исполнителя в том, что тот просто хочет заработать средства.

Когда деньги закончились, и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Польшу, но не в Украину, потому что в Украине ты боишься появляться.

Почему не в Украине?

А в Украине когда?

Напомним, во время полномасштабной войны Олег Винник неоднократно попадал в скандалы. В частности, уже после начала российского вторжения артист пересек границу и уехал в Германию. Как отметил его бывший продюсер Александр Горбенко, это произошло незаконно.

Также экс-наставник певца подвергал сомнению деятельность благотворительного фонда Винника. Хотя в фан-клубе артиста отмечают, что тот тысячи передает на помощь ВСУ, но Горбенко просит предоставить отчеты, иначе в это сложно поверить. Кроме того, продюсер заявил, что никакой тяжелой болезни у Олега Винника, от которой он якобы лечился в Германии, нет. По словам Горбенко, исполнитель страдает от зависимостей.

Читайте также: