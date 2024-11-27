Три человека погибли в результате роковой ошибки Google Maps – фото

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии после того, как GPS в автомобиле подсказал им съехать с недостроенного моста, в результате чего они сорвались с него и разбились насмерть.

Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Барейли в Индии в субботу, когда жители соседнего села пришли на берег реки и увидели затопленный автомобиль, застрявший в кювете.

Присмотревшись повнимательнее, селяне были шокированы, обнаружив внутри автомобиля бездыханные тела трех человек, и поспешили сообщить об этом полиции.

По прибытии на место происшествия полицейское расследование показало, что жертвы возвращались домой со свадьбы и использовали GPS-навигатор, чтобы проложить маршрут домой.

Но, не зная об этом, Google Maps указал им путь через недостроенный мост, и из-за высокой скорости, с которой ехал автомобиль, они не смогли вовремя остановиться. Вместо этого мужчины свалились с высоты семи метров в канаву в русле реки Рамганга и погибли на месте.

Недостроенный мост в Индии

Тела были перевезены в ближайший морг с помощью лодок и отправлены на вскрытие. Позже погибшие были идентифицированы как Каушал Кумай, Вивек Кумар и Амит Кумар. Все трое работали охранниками, как утверждается, и пытались сократить путь домой. Полиция проинформировала семьи погибших.

Недостроенный мост стал известен на местном уровне как смертельная ловушка после того, как он был разрушен во время сильного наводнения в этом районе в 2022 году. Поврежденная часть моста закрыта для проезда, но отсутствие надлежащих знаков и использование водителями устаревших цифровых карт превратили его в местную зону повышенной опасности.

Напомним, после 20 лет в бегах захвачен один из самых разыскиваемых террористов. За него было объявлено вознаграждение в размере 250 000 долларов США.

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