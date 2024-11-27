ДТЭК уплатил 19,6 млрд грн налогов за первое полугодие 2024 года

ДТЭК признана крупнейшим налогоплательщиком среди энергетических компаний и одной из крупнейших в Украине в целом.

Об этом говорится в рейтинге «Топ налогоплательщиков 2024 года».

Отмечается, что за 6 месяцев 2024 года ДТЭК уплатил 19,6 млрд грн налогов в государственный бюджет. В то же время в 2023 году компания уплатила более 40 млрд грн налогов.

В рейтинге подчеркивают, что крупные налогоплательщики продолжают держать экономику Украины в условиях полномасштабной войны, несмотря на препятствия в производстве, логистике и реализации, и благодаря им экономика страны продолжает функционировать.

Напомним, ранее сообщалось, что за время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в экономику Украины более $1 миллиарда.