ДТЕК сплатив 19,6 млрд грн податків за перше півріччя 2024 року

ДТЕК визнано найбільшим платником податків серед енергетичних компаній та одним з найбільших в Україні загалом.

Про це йдеться в рейтингу «Топ платників податків 2024».

Зазначається, що за 6 місяців 2024 року ДТЕК сплатив 19,6 млрд грн податків до державного бюджету. Водночас 2023 року компанія сплатила понад 40 млрд грн податків.

У рейтингу підкреслюють, що великі платники податків продовжують тримати економіку України в умовах повномасштабної війни, попри перепони у виробництві, логістиці та реалізації, і завдяки їм економіка країни продовжує функціонувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в економіку України понад $1 мільярд.