Росіянина вбив його кіт: як це сталося

У Росії чоловік помер через свого кота.

Про це пише Oddity Central.

22 листопада Дмитро Ухін, 55-річний житель Киришського району Ленінградської області, пішов шукати свого домашнього кота Стьопку по сусідству. Кіт мав незалежний характер і не любив нічого, окрім як вільно гуляти околицями. Очевидці пізніше розповіли поліції, що Ухін знайшов свого улюбленця і забрав його додому, але не зміг пояснити, чому і як кіт так сильно подряпав йому ногу, що той за лічені хвилини стік кров'ю.

Було близько 23 години, коли зневірений Ухін зателефонував своєму сусідові і повідомив, що у нього сильна кровотеча. Сусід спробував допомогти 55-річному чоловікові, але той, очевидно, страждав на цукровий діабет і мав проблеми зі згортанням крові, тому викликав швидку допомогу. Коли приїхала "швидка", лікарі змогли лише констатувати смерть чоловіка.

Вдова Ухіна сказала слідчим, що Стьопка — нешкідливий кіт, який був дуже прив'язаний до свого покійного господаря, тому вона не може собі уявити, щоб він подряпав його до смерті.

Нагадаємо, троє людей загинуло внаслідок фатальної помилки Google Maps. Застосунок підказав їм з'їхати з недобудованого мосту.

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