Россию ждет дефолт в апреле – Morgan Stanley

По словам аналитиков, дефолт в России может произойти уже 15 апреля.

Одна из самых крупных финансовых корпораций мира Morgan Stanley прогнозирует, что в середине апреля в России произойдет дефолт.

Об этом пишет Bloomberg.

"Мы рассматриваем дефолт как самый вероятный сценарий", — написал Саймон Вевер, глобальный руководитель компании по стратегии кредитования развивающихся рынков.

Он считает, что события в РФ будут развиваться по примеру Венесуэлы, которая уже несколько лет страдает от сверхтяжелого экономического кризиса, который вызвал по сути настоящую гуманитарную катастрофу в стране. По словам Вейвера, Россия похожа на Венесуэлу, поскольку у нее также есть значительные нефтяные активы, которые будут работать только после снятия санкций.

Дефолт может наступить 15 апреля. В это время заканчивается 30-дневный льготный период по купонным выплатам, которые российское правительство должно перечислить владельцам облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Неуплата может быть связана с нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций США и союзников.

По данным Morgan Stanley, существует неопределенность, смогут ли банки США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России.

В то же время украинцы в соцсетях шутят, что ждать до апреля очень долго и интересуются, может ли дефолт страны-агрессора произойти раньше.

Напомним, что после вторжения в Украину в России наблюдается экономический коллапс, россияне начали терять работу и заработок.

Ранее сообщалось, что кредитный рейтинг России снизился до преддефолтного.

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