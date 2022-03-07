На Росію чекає дефолт у квітні – Morgan Stanley

За словами аналітиків, дефолт у Росії може статися вже 15 квітня.

Одна з найбільших фінансових корпорацій світу Morgan Stanley прогнозує, що в середині квітня у Росії станеться дефолт.

Про це пише Bloomberg.

"Ми розглядаємо дефолт як найімовірніший сценарій", – написав Саймон Вевер, глобальний керівник компанії зі стратегії кредитування ринків, що розвиваються.

Він вважає, що події в РФ розвиватимуться за прикладом Венесуели, яка вже кілька років потерпає від надважкої економічної кризи, яка спричинила по суті справжню гуманітарну катастрофу в країні. За словами Вейвера, Росія схожа на Венесуелу, оскільки у неї також є значні нафтові активи, які запрацюють лише після зняття санкцій.

Дефолт може настати 15 квітня. Саме тоді закінчується 30-денний пільговий період по купонних виплатах, які російський уряд має перерахувати власникам облігацій з погашенням у 2023 та 2043 роках. Несплата може бути пов'язана з небажанням Росії сплачувати іноземним кредиторам через санкції США та союзників.

За даними Morgan Stanley, існує невизначеність щодо того, чи зможуть банки США приймати купонні виплати від Міністерства фінансів Росії.

Водночас українці у соцмережах жартують, що чекати до квітня надзвичайно довго, і цікавляться, чи може дефолт країни-агресорки статися раніше.

Нагадаємо, що після вторгнення до України в Росії спостерігається економічний колапс, росіяни почали втрачати роботу і заробіток.

Раніше повідомлялося, що кредитний рейтинг Росії знизився до переддефолтного.

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