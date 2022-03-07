Всі російські полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці - Монастирський

Всі російські полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці - Монастирський

В МВС це питання вирішують через Міністерство юстиції.

В МВС наразі роздумують, куди звозити і де утримувати російських полонених. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що затримують "дуже багато" полонених.

Про це він розповів 7 березня в ефірі українських телеканалів під час спільного телемарафону.

За його словами, в МВС це питання вирішують через Міністерство юстиції. Монастриський додав, що всі полонені звозяться і будуть перебувати в одному місці.

"Дуже багато полонених утворюється, тому що вони самі кидають техніку. Здаються нашим силам територіальної оборони, нашим Збройним силам, просто людям в селі, які нам повідомляють, що оператори російської техніки залишають її та кажуть, що хочуть йти. Багато полонених захоплює Національна гвардія, Національна поліція", - розповів міністр.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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