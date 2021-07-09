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Самый активный вулкан Европы Этна вновь проснулся

Самый активный вулкан Европы Этна вновь проснулся

Associated Press

Столбы пепла достигали пяти километров.

Самый активный вулкан Европы Этна вновь проснулся на Сицилии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июля.

Столбы пепла достигали пяти километров, а лавы — нескольких сотен метров. Из-за этого временно закрыли местный аэропорт, ведь пеплом замело взлетную полосу. Тяжелый воздух и в нескольких ближайших городах.

Сейчас вулкан затих, однако сейсмологи ожидают новый всплеск активности уже сегодня.

Новости мира: вулкан Этна снова проснулся

Новости мира: вулкан Этна снова проснулся

Как сообщалось, на Филиппинах активизировался вулкан Тааль. У его жерла успели заснять феерические кадры — с кратера именно выстреливало на километр высотой смесью из газов и пепла. Вулканологи, которые наблюдают за активностью Та'аля через специальные дистанционные камеры, предупреждают — скамья уже у поверхности и в любой момент может начаться извержение. Поэтому в радиусе 70 километров уже объявили эвакуацию.