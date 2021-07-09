Столбы пепла достигали пяти километров.

Самый активный вулкан Европы Этна вновь проснулся на Сицилии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июля.

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Столбы пепла достигали пяти километров, а лавы — нескольких сотен метров. Из-за этого временно закрыли местный аэропорт, ведь пеплом замело взлетную полосу. Тяжелый воздух и в нескольких ближайших городах.

Сейчас вулкан затих, однако сейсмологи ожидают новый всплеск активности уже сегодня.

Новости мира: вулкан Этна снова проснулся

Как сообщалось, на Филиппинах активизировался вулкан Тааль. У его жерла успели заснять феерические кадры — с кратера именно выстреливало на километр высотой смесью из газов и пепла. Вулканологи, которые наблюдают за активностью Та'аля через специальные дистанционные камеры, предупреждают — скамья уже у поверхности и в любой момент может начаться извержение. Поэтому в радиусе 70 километров уже объявили эвакуацию.

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