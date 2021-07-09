Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Причина такого решения — вспышка COVID-19.

Олимпийские игры-2020 в японском Токио пройдут без зрителей.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июля

В Японии решили никого не допускать на трибуны, ведь боятся распространения коронавируса. Речь идет о стадионах в Токио и его окрестностях, где состоятся большинство соревнований. Впрочем, на несколько арен в других японских городах зрители все же смогут прийти. Но разрешена только половина мест.

К слову, ранее организаторы обещали пускать на стадионы только японских болельщиков, а приезд иностранцев запретили.

Новости мира: Олимпийские игры в Японии пройдут без зрителей

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Олимпиада продлится с 23 июля до 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа до 5 сентября.

Однако, согласно соцопросам, две трети японцев против проведения, поскольку в стране — очередная вспышка коронавируса, а иностранных туристов на Олимпиаде не будет.

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