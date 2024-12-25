У супруги диктатора Башара Асада диагностировали рецидив лейкемии

Сейчас Асма находится в изоляции во избежание инфекций, а ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживает за дочерью в Москве.

У Асмы аль-Асад, супруги свергнутого сирийского диктатора Башара Асада, произошел рецидив острого миелоидного лейкоза.

Как сообщает The Telegraph, врачи оценили ее шансы на выживание как "50/50".

Сейчас Асма находится в изоляции во избежание инфекций, а ее отец, Фаваз Ахрас, ухаживает за дочерью в Москве. По словам источников, он "разбит горем". Напомним, в мае 2024 года Асми впервые диагностировали агрессивную форму лейкемии, а в августе 2019 она заявила о преодолении рака груди после года лечения.

В последние недели ее состояние значительно ухудшилось. Источники издания предполагают, что Асма могла прилететь в Москву на лечение перед тем, как Кремль убедил ее мужа покинуть страну из-за наступления сирийских повстанцев.

Турецкие СМИ, ссылаясь на российские дипломатические источники, сообщили, что Асма рассматривает возможность развода с Башаром Асадом. Также The Telegraph отмечает, что отношения между Асадом и Владимиром Путиным в последнее время значительно ухудшились. Кремль якобы недоволен нежеланием сирийского диктатора проводить реформы и взаимодействовать с оппозицией.

Асма аль-Асад, родившаяся в Великобритании, попала под санкции Запада в 2011 году за поддержку жестоких действий своего мужа против продемократических протестов. Эти действия повлекли за собой гражданскую войну в Сирии.

Сейчас состояние здоровья Асмы аль-Асад стало еще одним фактором, который добавляет неопределенности в будущее потерявшей контроль над страной семьи.

Напомним, ряд турецких и арабских изданий сообщил, что жена Башара Асада больше не хочет жить в России. Как только сирийский диктатор и его супруга попросили политического убежища у Путина, Асма Асад обратилась в российский суд с иском о разводе и требованием разрешить ей покинуть РФ.