У дружини диктатора Башара Асада діагностували рецидив лейкемії

Зараз Асма перебуває в ізоляції, аби уникнути інфекцій, а її батько, Фаваз Ахрас, доглядає за дочкою в Москві.

У Асми аль-Асад, дружини поваленого сирійського диктатора Башара Асада, стався рецидив гострого мієлоїдного лейкозу.

Як повідомляє The Telegraph, лікарі оцінили її шанси на виживання як “50/50”.

Зараз Асма перебуває в ізоляції, аби уникнути інфекцій, а її батько, Фаваз Ахрас, доглядає за дочкою в Москві. За словами джерел, він “розбитий горем”. Нагадаємо, у травні 2024 року Асмі вперше діагностували агресивну форму лейкемії, а в серпні 2019 року вона заявила про подолання раку грудей після року лікування.

Останніми тижнями її стан значно погіршився. Джерела видання припускають, що Асма могла прилетіти до Москви на лікування перед тим, як Кремль переконав її чоловіка залишити країну через наступ сирійських повстанців.

Також читайте Дружину ексдиктатора Асада можуть позбавити британського громадянства – Bild

Турецькі ЗМІ, посилаючись на російські дипломатичні джерела, повідомили, що Асма розглядає можливість розлучення з Башаром Асадом. Також The Telegraph зазначає, що відносини між Асадом і Володимиром Путіним останнім часом значно погіршилися. Кремль нібито незадоволений небажанням сирійського диктатора проводити реформи та взаємодіяти з опозицією.

Асма аль-Асад, яка народилася у Великій Британії, потрапила під санкції Заходу у 2011 році за підтримку жорстоких дій свого чоловіка проти продемократичних протестів. Ці дії спричинили громадянську війну в Сирії.

Зараз стан здоров’я Асми аль-Асад став ще одним фактором, який додає невизначеності у майбутнє родини, що втратила контроль над країною.

Нагадаємо, низка турецьких та арабських видань повідомили, що дружина Башара Асада більше не хоче жити в Росії. Щойно сирійський диктатор і його дружина попросили політичного притулку у Путіна, Асма Асад звернулася до російського суду з позовом про розлучення і вимогою дозволити їй залишити РФ.