В аэропорту Кабула еще семь человек погибли в давке

В аэропорту Кабула еще семь человек погибли в давке

Люди пытались прорваться в зону вылета и погибли в толпе.

В аэропорту Кабула в результате давки погибли еще семь афганцев. Ситуация в аэропорту остается сложной.

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании, передает Sky News.

Корреспондент издания рассказал, что перед воротами аэропорта началась давка в толпе афганцев, которые пытаются бежать из захваченной талибами страны. Люди пытались прорваться в зону вылета, в результате чего погибли семь человек. Их завернутые в белую ткань тела вынесли из толпы.

"Солдаты и санитары пытались оказать помощь отчаявшимся, жаждущим воды людям, но для некоторых помощь пришла слишком поздно", — говорится в сообщении.

Напомним, боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию. В столичном международном аэропорту находятся 6 тысяч человек, которые ожидают эвакуации. В результате давки и стрельбы погибли по меньшей мере 40 человек, которые пытались покинуть страну.

В Афганистане после захвата столицы "Талибаном" толпа штурмует аэропорт

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку