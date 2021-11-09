В Instagram появятся платные подписки на контент

Цена подписок будет колебаться от 0,99 до 4,99 доллара.

В соцсети Instagram уже в ближайшем будущем появятся платные подписки на контент некоторых блоггеров.

Об этом сообщили в TechCrunch со ссылкой на аналитические службы.

В мае этого года глава Instagram Адам Моссери заявил, что платформа изучает перспективы платных подписок. Он объяснил, что это позволит "облегчить финансовые отношения между поклонником и автором".

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"Возможность подписаться на какой-либо дифференцированный, уникальный или эксклюзивный контент на самом деле кажется поклонникам более полезным, чем просмотр рекламы", — подчеркнул Моссери.

Теперь, похоже, компания готова запустить подписку на авторов для более широкого тестирования. Согласно двум независимым аналитическим службам, Instagram недавно добавил к своему приложению в США варианты покупки, которые предназначены для "Подписок на Instagram" .

Предварительно пользователям будут предлагать заплатить за эксклюзивный контент некоторых блоггеров.

Sensor Tower подтверждает, что первая покупка в приложении была добавлена в список App Store в США 1 ноября по цене 4,99 доллара. Через несколько дней, 3 ноября, была добавлена покупка уже за 0,99 доллара.

Напомним, в октябре соцсеть Instagram добавила для всех пользователей функцию гиперссылок в сторис. Ранее она была доступна только пользователям с проверенными учетными записями или тем, кто имел конкретное количество подписчиков.

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