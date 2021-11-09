В Instagram з’являться платні підписки на контент

Ціна підписок коливатиметься від 0,99 до 4,99 долара.

У соцмережі Instagram вже в найближчому майбутньому з’являться платні підписки на контент окремих блогерів.

Про це повідомили в TechCrunch з посиланням на аналітичні служби.

У травні цього року глава Instagram Адам Моссері заявив, що платформа вивчає перспективи платних підпискок. Він пояснив, що це дозволить "полегшити фінансові відносини між шанувальником і автором".

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“Можливість підписатися на якийсь диференційований, унікальний або ексклюзивний контент насправді здається шанувальникам більш корисною, ніж перегляд реклами”, – наголосив Моссері.

Тепер, схоже, компанія готова запустити підписку на авторів для ширшого тестування. Згідно з двома незалежними аналітичними службами, Instagram нещодавно додав до свого застосунку в США варіанти покупки, які призначені для "Підписок на Instagram" .

Попередньо, користувачам пропронуватимуть заплатити за ексклюзивний контент окремих блогерів.

Sensor Tower підтверджує, що перша покупка в додатку була додана до списку App Store в США 1 листопада за ціною 4,99 долара. За кілька днів, 3 листопада, було додано покупку вже за 0,99 долара.

Нагадаємо, У жовтні соцмережа Instagram додала для всіх користувачів функцію гіперпосилань у сторіз. Раніше вона була доступна лише користувачам з верифікованими обліковими записами або тим, хто мав конкретну кількість підписників.

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