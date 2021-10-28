У Instagram з'явиться нова функція: названа яка

Чим би ви не займалися, від готування до волонтерства чи покупок, тепер ви можете поділитися цим у сторіз із гіперпосиланням.

Соціальна мережа Instagram додала для всіх користувачів функцію додавання гіперпосилань у сторіз — це фотографії або маленькі відеоролики, які зникають через 24 години.

Про це компанія заявила на своєму сайті.

Раніше таку функцію в сторіз володіли лише користувачі з верифікованими обліковими записами або з обліковими записами, які мали певну кількість передплатників.

"Ми почули від решти учасників нашої спільноти, що вони також хочуть ділитися важливими речами зі своїми друзями та родиною. Чим би ви не займалися, від готування до волонтерства чи покупок, тепер ви можете поділитися цим у сторіз — незалежно від розміру вашого облікового запису", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Instagram — це додаток для публікації фотографій та коротких відеозаписів. З 2012 року – частина корпорації Facebook.

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