Регіна Тодоренко заявила, що покидає Instagram

Знаменитість запевнила, що в неї все добре.

Ведуча та співачка Регіна Тодоренко неабияк засмутила своїх шанувальників.

Зірка заявила, що вирішила покинути Instagram. Про це вона повідомила у сторіз на своїй сторінці. Загалом, Регіна запевнила, що в неї все добре.

"Прийшов час і мені піти з Instagram. Не хвилюйтеся, у мене все добре", - говорить Тодоренко.

Регіна Тодоренко заявила, що йде з Instagram / instagram.com/reginatodorenko

І дійсно, після цього повідомлення, вона більше не публікувала жодних дописів та сторіз на своїй сторінці.

Що стало причиною такого її рішення, вона не назвала. Однак, деякі фани виконавиці вважають, що Регіна вирішила на певний час влаштувати собі детокс від соціальних мереж.

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