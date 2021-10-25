Світлана Лобода похизувалася донечкою та пригадала себе маленькою

Зірка також показала, як Тільда привітала її з днем народження.
Співачка Світлана Лобода продовжує й далі ділитися знімками з відпустки в Дубаї.
Так, у своєму Instagram артистка вирішила похизуватися своєю помітно підрослою донечкою Євангеліною. Вони з нею активно відпочивали.
Донечка з матусею ходила на пляж, милувалася гарними краєвидами та встигла відвідати Діснейленд. Загалом, вони наповнилися позитивними емоціями.
До речі, обличчя своєї молодшої донечки Тільди, виконавиця досі приховує. Вона лише показала, як дівчинка зворушливо привітала її з днем народження.
До слова, Світлана вирішила пригадати й своє дитинство. Вона опублікувала архівне фото, на якому позує ще зовсім маленькою. Поруч з майбутньою зіркою сидять її рідні. Усміхнена Світлана зображена з чубчиком на лобі. Вона одягнена у сарафан та босоніжки.
Зауважимо, що 2017 року Світлана Лобода поїхала до Росії. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Нещодавно артистка поділилася, що вже два роки не живе в Росії. А у серпні цього року артистка виступила в Одесі та заявила, що мріє, щоб українці нею пишалися.
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