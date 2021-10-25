Світлана Лобода похизувалася донечкою та пригадала себе маленькою

Зірка також показала, як Тільда привітала її з днем народження.

Співачка Світлана Лобода продовжує й далі ділитися знімками з відпустки в Дубаї.

Так, у своєму Instagram артистка вирішила похизуватися своєю помітно підрослою донечкою Євангеліною. Вони з нею активно відпочивали.

Світлана Лобода з донечкою / instagram.com/lobodaofficial

Донечка з матусею ходила на пляж, милувалася гарними краєвидами та встигла відвідати Діснейленд. Загалом, вони наповнилися позитивними емоціями.

Світлана Лобода з донечкою / instagram.com/lobodaofficial

До речі, обличчя своєї молодшої донечки Тільди, виконавиця досі приховує. Вона лише показала, як дівчинка зворушливо привітала її з днем народження.

Молодша донька Світлани Лободи / instagram.com/lobodaofficial

До слова, Світлана вирішила пригадати й своє дитинство. Вона опублікувала архівне фото, на якому позує ще зовсім маленькою. Поруч з майбутньою зіркою сидять її рідні. Усміхнена Світлана зображена з чубчиком на лобі. Вона одягнена у сарафан та босоніжки.

Маленька Світлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Зауважимо, що 2017 року Світлана Лобода поїхала до Росії. До переїзду виконавиця дала інтерв'ю російському Першому каналу, у якому поскаржилася на погрози українських радикалів і журналістів. Нещодавно артистка поділилася, що вже два роки не живе в Росії. А у серпні цього року артистка виступила в Одесі та заявила, що мріє, щоб українці нею пишалися.

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