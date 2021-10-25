Саме розмовляли телефоном: під Житомиром жінка стала свідком нападу і вбивства подруги

Саме розмовляли телефоном: під Житомиром жінка стала свідком нападу і вбивства подруги

Під час розмови почувся незрозумілий звук і зв'язок обірвався.

У Житомирській області жінка повідомила до поліції, що до будинку її подруги увірвалися невідомі. Вона почула це, коли вони розмовляли телефоном.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Вчора, 24 жовтня, близько дев’ятої години вечора дві бабусі - жительки одного із сіл Житомирського району розмовляли телефоном, як одна із жінок почула характерні звуки і зрозуміла, що до будинку її знайомої-односельчанки вдерлися незвані гості. Розмова різко перервалася, тож подруга швидко зателефонувала до поліці.

До місця проживання пенсіонерки прибули працівники місцевої поліції, але спізнилися - будинок жінки палав а її обгоріле тіло виявили усередині згодом. З метою встановлення причини смерті його було направлено на СМЕ.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні двоє раніше судимих 26-річних місцевих жителів. Працівники кримінальної поліції встановили місцеперебування фігурантів та затримали їх.

"На цей час затримані з поліцією не співпрацюють. У одного із них вилучено грошові кошти, викрадені з будинку потерпілої. Досудове розслідування триває, вирішується питання обрання останнім безальтернативних мір запобіжних заходів - тримання під вартою", - зазначили у Департаменті карного розшуку.

Нагадаємо, що поблизу Тернополя, у вересні 1997 року чоловік розстріляв свого дядька та його дружину. Правоохоронці розкрили справу лише у жовтні 2021 року.

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