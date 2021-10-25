Україна за потреби готова продати Молдові 700 млн кубів газу

Угода укладалася на тлі ситуації на світових ринках та непрогнозованості постачань з боку російського "Газпрому".

Україна за потреби готова продати Молдові, яка запровадила режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів, 700 млн кубів газу.

Про це повідомило джерело в уряді, пише "Європейська правда".

Зазначається, що молдовська державна компанія Energocom та "Нафтогаз" підписали рамкову угоду про постачання у разі необхідності обсягу до 700 млн кубів газу. На відміну від 16 млн кубів, які Україна "позичила" Молдові з огляду на надзвичайний стан у країні, наразі йдеться про поставку виключно на платній основі. Наразі країна не придбала жодного кубометра.

"У разі необхідності буде продаватися імпортний ресурс, тобто придбаний в Європі з маржинальністю НАКу. Про газ власного видобутку не може йти й мови", – сказав співрозмовник в уряді та додав, що останнє слово в угодах буде за Кабміном, адже після схвалення рішення правлінням "Нафтогазу" його повинна підтвердити наглядова рада. До її призначення такі функції виконує акціонер компанії, тобто уряд.

Нагадаємо, парламент Молдови запровадив режим надзвичайного стану у сфері енергетики на 30 днів. Режим НС почав діяти в країні від 22 жовтня.

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