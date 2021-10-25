Украина при необходимости готова продать Молдове 700 млн кубов газа

Соглашение заключалось на фоне ситуации на мировых рынках и непрогнозированности поставок со стороны российского "Газпрома".

Украина при необходимости готова продать Молдове, которая ввела режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней, 700 млн кубов газа.

Об этом сообщил источник в правительстве, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что молдавская государственная компания Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставках в случае необходимости объема до 700 млн кубов газа. В отличие от 16 млн кубов, которые Украина "дала в долг" Молдове учитывая чрезвычайное положение в стране, сейчас речь идет о поставке исключительно на платной основе. На данный момент страна не приобрела ни одного кубометра.

"В случае необходимости будет продаваться импортный ресурс, то есть приобретенный в Европе с маржинальностью НАК. О газе собственной добычи не может идти и речи", — сказал собеседник в правительстве и добавил, что последнее слово в соглашениях будет за Кабмином, ведь после принятия решения правлением "Нафтогаза" его должен подтвердить наблюдательный совет. До его назначения такие функции выполняет акционер компании, то есть правительство.

Напомним, парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения в сфере энергетики на 30 дней. Режим ЧС начал действовать в стране с 22 октября.

Новости Украины: Юрий Витренко заявил, что государство может обеспечить себя недорогим газом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку