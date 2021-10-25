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Регина Тодоренко заявила, что покидает Instagram

Регина Тодоренко заявила, что покидает Instagram

Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Знаменитость заверила, что у нее все хорошо.

Ведущая и певица Регина Тодоренко изрядно огорчила своих поклонников.

Звезда заявила, что решила покинуть Instagram. Об этом она сообщила в сторис на своей странице. В общем, Регина заверила, что у нее все хорошо.

"Пришло время и мне уйти с Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо", — говорит Тодоренко.

Регина Тодоренко заявила, что уходит из Instagram / © instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко заявила, что уходит из Instagram / instagram.com/reginatodorenko

И действительно, после этого сообщения, она больше не публиковала никаких постов  и сторис на своей странице.

Что стало причиной такого ее решения, она не назвала. Однако, некоторые фанаты исполнительницы считают, что Регина решила на время устроить себе детокс от социальных сетей.

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