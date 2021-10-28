"Заткнись": Давиденко закрив рота противнику вакцинації Мілютіну

Мілютін назвав Давиденка "хамлом".

Власник мережі магазинів медичного обладнання Олексій Давиденко закрив рота представникові ГО "Вакцинація: вільний вибір" Захару Мілютіну.

Перепалка сталася під час ефіру ток-шоу "Право на владу".

"Якщо політики, депутати і міністри не можуть сказати правду, яка вона є, то я можу. У нас в студії є виродок, не фізичний, а моральний. Він на всю країну протягом 30 хвилин має прямий ефір. До цього ви показуєте, як в реанімації помирають люди і закликаєте показувати це 24 години на всіх каналах, а тут же він 30 хвилин ахінею несе. Ми всі маємо це слухати. Це пункт номер один. Заткнись", - сказав він.

Своєю чергою, Мілютін назвав Давиденка "хамлом".

"Право на владу": Олексій Давиденко закрив рота Захару Мілютіну

Як повідомлялося, лікар-анестізіолог Роздільнянської центральної районної лікарні (Одеська область) Іван Черненко розкритикував емоційні звинувачення нардепа Нестора Шуфрича на адресу очільника МОЗ Віктора Ляшка.

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