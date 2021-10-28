"Заткнись": Давыденко закрыл рот противнику вакцинации Милютину

Милютин назвал Давиденко "хамлом".

Владелец сети магазинов медицинского оборудования Алексей Давыденко закрыл рот представителю ОО "Вакцинация: свободный выбор" Захару Милютину.

Перепалка произошла во время эфира ток-шоу "Право на власть".

"Если политики, депутаты и министры не могут сказать правду, какая она есть, то я могу. У нас в студии есть урод, не физический, а моральный. Он на всю страну в течение 30 минут имеет прямой эфир. До этого вы показываете, как в реанимации умирают люди и призываете показывать это 24 часа на всех каналах, а тут же он 30 минут ахинею несет. Мы все должны это слушать. Это пункт номер один. Заткнись", — сказал он.

В свою очередь, Милютин назвал Давиденко "хамлом".

"Право на владу": Алексей Давыденко закрыл рот Захару Милютину

Как сообщалось, врач-анестизиолог Раздельнянской центральной районной больницы (Одесская область) Иван Черненко подверг критике эмоциональные обвинения нардепа Нестора Шуфрича в адрес главы Минздрава Виктора Ляшко.

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