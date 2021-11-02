В Instagram произошел новый сбой: юзеры каких стран пострадали

Большинство пользователей жалуются на работу приложения.
Юзеры социальной сети Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе сервиса.
Об этом информирует сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По его информации, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются сбои при соединении с сервером и при работе сайта.
Проблемы с работой соцсети наблюдаются, в том числе, в России, США, Великобритании, Австралии, Франции и других.
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