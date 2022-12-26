В Испании автобус упал в реку: много погибших

На северо-западе Испании автобус упал с моста в реку поздно вечером 24 декабря, в канун Рождества. По предварительным данным, погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, первый звонок в экстренные службы поступил от автомобилиста, который проезжал мимо происшествия. Он сообщил, что часть защитного ограждения вдоль трассы между городами Луго и Виго разрушена.

Спасатели выехали на место происшествия. Поиски были остановлены на несколько часов после того, как утром 25 декабря река превысила порог разлива.

В воскресенье, 25 декабря, глава региона Галисия Альфонсо Руеда сообщил, что поисково-спасательным работам помог перерыв в дожде.

"Всегда ужасно говорить о такой аварии, но в это время года это еще ужаснее", — отметил он.

По состоянию на 25 декабря команды экстренной помощи все еще искали, по крайней мере, одного пропавшего без вести человека, в то время как двое выживших — водитель автобуса и пассажирка — были спасены из реки в Галисии и доставлены в больницу, сообщили местные власти.

Напомним, в Египет автобус упал в канал в районе дельты реки Нил. В результате погиб 21 человек. Среди погибших – трое детей.

На Прикарпатье в аварию попал полный пассажиров автобус

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