Гороскоп на 26 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит поддаваться на провокации

День негативной энергетики, которая пока – в начале лунного месяца – будет не слишком активной, но это не значит, что ее можно игнорировать.

Не стоит поддаваться на провокации, которые могут устраивать нам как отдельные люди, так и мир в целом: некрасивые – во всех отношениях – поступки, которые можно совершить под их влиянием, окажут не самое положительное влияние на развитие событий в будущем, так что над каждым своим шагом в этот день необходимо хорошо подумать. Несмотря на это, препятствий на пути к достижению целей – как профессионального, так и личного характера – не предвидится, так что можно смело начинать над ними работать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 26 декабря для Овнов

Сон, приснившийся вам нынешней ночью, будет иметь большое значение – в нем может содержаться важная подсказка относительно того, как решить надоевшую жизненную или профессиональную проблему.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 26 декабря для Тельцов

Любыми доступными вам способами необходимо избежать конфликта, к которому вас будут буквально подталкивать окружающие вас люди: сделав над собой усилие, вы впоследствии сможете гордиться силой своей воли.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 26 декабря для Близнецов

Несмотря на то, что до новогодних праздников осталось совсем немного времени, от алкогольных возлияний в этот день звезды настоятельно рекомендуют вам отказаться – они негативно отразятся на самочувствии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 26 декабря для Раков

Постарайтесь не реагировать на язвительные замечания, которые может отпустить в ваш адрес кто-то из коллег или близких людей: вряд ли они всерьез хотели вас обидеть, просто чувство юмора им изменило.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 26 декабря для Львов

Если у вас есть вредные привычки, скажите им категорическое "нет!" хотя бы сегодня: организм в этот день будет ослаблен, поэтому даже лишняя чашка кофе с коньяком или сигаретой может навредить ему.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 26 декабря для Дев

Ни в коем случае нельзя отказываться от намеченной цели, даже если сегодня вам покажется, что достичь ее невозможно: на самом деле это не так, и уже завтра вы поймете, что могли совершить колоссальную ошибку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 26 декабря для Весов

Любое недоброе слово – и даже косой взгляд – могут сегодня вывести вас из состояния душевного равновесия, поэтому – разумеется, по возможности – лучше провести день дома, в компании с самим собой.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 26 декабря для Скорпионов

Если общения с другими людьми – прежде всего коллегами и начальством – избежать не удастся, постарайтесь не вступать в пререкания: внимательно слушая и анализируя сказанное другими, вы сделаете интересные выводы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 26 декабря для Стрельцов

Приступ самокритики, который может случиться с вами в этот день, не принесет хоть сколько-нибудь ощутимой пользы, а вот занизить самооценку может вполне, что не позволит достичь профессиональных успехов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 26 декабря для Козерогов

Сегодня окружающие вас люди не смогут утаить своего истинного к вам отношения, поэтому вы с удивлением обнаружите, что друг – впрочем, как и враг – не являются теми, кем вы привыкли их считать – сделайте выводы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 26 декабря для Водолеев

Энергию, невиданный прилив которой вы почувствуете сегодня, необходимо направить на решение самого важного профессионального вопроса: будет обидно, если вы растратите ее по пустякам.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 26 декабря для Рыб

Опасайтесь обострения хронических заболеваний: при появлении первых же симптомов обратитесь к врачу и примите меры, если вы, конечно, не хотите, чтобы на Новый год вам прописали постельный режим.

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