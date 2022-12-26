Курс валют в Украине на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро

Валютные курсы, установленные Национальным банком Украины на понедельник, 26 декабря 2022 года, преимущественно остались стабильными.

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро стоит 38,83 грн.

Официальный курс польского злотого повысился менее чем на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,36 грн.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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