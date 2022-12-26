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Курс валют в Україні на 26 грудня: скільки коштують долар та євро

Курс валют в Україні на 26 грудня: скільки коштують долар та євро

Фото: Associated Press

Курс долара не змінювався.

Валютні курси, що були встановлені Національним банком України на понеділок, 26 грудня 2022, переважно залишалися стабільними.

НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро коштує 38,83 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищився менше, ніж на 1 копійку від рівня попереднього тижня й становить 8,36 грн.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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