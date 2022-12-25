В Украине придумали новую схему для выманивания денег: подробности

На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую схему для выманивания денег.

В последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации в Telegram-канале.



Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую «вышку», чтобы во время отключений у вас была стабильная связь.



После этого на телефон «жертвы» приходит код, цифры которого просят назвать, после чего мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.д.



"Поэтому ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! За помощью обращайтесь самостоятельно только на горячие линии своих операторов:

Киевстар — 466

Vodafone — 111

Lifecell – 5433", — говорится в сообщении.

Мошенничество в Украине

Напомним, что злоумышленники звонят по скрытым номерам и предлагают за денежное вознаграждение способствовать освобождению из плена. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников.

Раньше мы писали о том, какими бывают мошеннические схемы в период действия военного положения: какие существуют и как защититься.

К тому же в Украине активизировалось Интернет-мошенничество. Мы сообщали о том, как его распознать.

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