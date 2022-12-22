Полный блэкаут в Украине: Шмигаль сообщил, сколько будет продолжаться устранение последствий

Перемещение людей в сельскую местность в случае блэкаута, по мнению Шмыгаля, не поможет.

Выход из сложнейшего случая полного блэкаута будет продолжаться 7-10 дней.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В случае наиболее сложного случая полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход будет продолжаться от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще такие вещи", — сказал он.

О планах на случай полного блэкаута для крупных городов Украины премьер также сообщил.

По его словам, украинское правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

"Руководителям ОВА, руководителям общин доказаны планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", — отметил Шмигаль.

Относительно крупных городов Шмигаль сказал, что инициатива президента по созданию "Пунктов несокрушимости" – единственный реалистичный путь.

"По состоянию на прошлую неделю таких "Пунктов несокрушимости" в Украине — 5 тыс. Правительство приняло решение и полностью нормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирования, содержания дежурных, поставки горючего и т.д. Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тыс. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет", — отметил премьер.

Относительно подготовки, которая поможет пережить блэкаут, Шмигаль отметил необходимость обеспечения набора продуктов, тепла воды, тепла, связи и электроэнергии.

"Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах", — подчеркнул он.

В то же время премьер отметил, что большой проблемой в случае блэкаута может стать система отопления, вопрос сохранения которой возложен на местные власти.

По словам Шмыгаля, в случае блэкаута переезд людей в сельскую местность не сработает.

"В случае блэкаута – это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда отвозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления... Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то поедет за границу... Ключевая задача будет — выжить. Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", — подытожил премьер.

Добавим, что в Украине увеличат количество "пунктов несокрушимости". В ближайшее время их должно стать около 15-17 тысяч.

Тем временем в западных областях ждут второй волны переселенцев с прифронтовых территорий. ТСН рассказывал, как готовятся принимать украинцев.

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