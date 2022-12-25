В Україні вигадали нову схему для виманювання грошей: подробиці

На фоні наявних проблем зі зв'язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей.

Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці.

Про це пише Центр протидії дезінформації у Telegram-каналі.



Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу «вишку», щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок.



Після цього на телефон «жертви» приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо.



"Тому в жодному разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам! По допомогу звертайтеся самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів:

Київстар - 466

Vodafone - 111

Lifecell - 5433", - йдеться у повідомленні.

Шахрайство в Україні

Нагадаємо, що зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду сприяти визволенню з полону. Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.

Раніше ми писали про те, якими бувають шахрайські схеми у період дії воєнного стану: які існують та як захиститися.

До того ж в Україні активізувалось Інтернет-шахрайство. Ми повідомляли про те, як його розпізнати.

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