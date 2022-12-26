В Іспанії автобус впав у річку: багато загиблих

На північному заході Іспанії автобус впав з мосту в річку пізно ввечері 24 грудня, напередодні Різдва. За попередніми даними, загинули щонайменше шестеро людей.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, перший дзвінок до екстрених служб надійшов від автомобіліста, який проїжджав повз місце пригоди. Він повідомив, що частина захисного огородження вздовж траси між містами Луго та Віго зруйнована.

Рятувальники виїхалина місце події. Пошуки були припинені на кілька годин після того, як вранці 25 грудня річка перевищила поріг розливу.

У неділю, 25 грудня, очільник регіону Галісія Альфонсо Руеда повідомив, що пошуково-рятувальним роботам допомогла перерва у дощі.

"Завжди жахливо говорити про таку аварію, але в цю пору року це ще жахливіше", — зазначив він.

Станом на 25 грудня команди екстреної допомоги все ще шукали принаймні одну зниклу безвісти людину, тоді як двоє тих, хто вижив — водій автобуса та пасажирка — були врятовані з річки у Галісії та доправлені до лікарні, повідомила місцева влада.

Нагадаємо, у Єгипті автобус впав у канал у районі дельти річки Ніл. У результаті загинула 21 людина. Серед загиблих - троє дітей.

На Прикарпатті в аварію потрапив повний пасажирів автобус

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