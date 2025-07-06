В каких странах Путина могут арестовать - перечень

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Президент России Владимир Путин, которого Международный уголовный суд (МУС) обвиняет в совершении военных преступлений в Украине, сейчас рискует быть арестованным в 125 странах, являющихся членами МУС.

Об этом со ссылкой на исследование эксперта Атлантического совета Питера Дикинсона сообщает Forbes.

В частности, по информации издания, Кремль рассматривал возможность участия Путина в саммите стран БРИКС, который должен состояться этим летом в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако, из-за риска ареста и экстрадиции в Гаагу, поездка была отменена. Бразилия как государство-участник Римского статута МУС обязана задержать лицо, в отношении которого выдан международный ордер на арест.

Реклама

Кремлевские чиновники давили на президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву с требованием предоставить Путину гарантии неприкосновенности во время саммита. Впрочем, как отмечает Дикинсон, да Силва в конце концов отказался публично предоставлять иммунитет российскому лидеру.

МУС обвиняет Путина, в частности, в насильственном вывозе десятков тысяч украинских детей на территорию России, где они, по данным следствия, проходят идеологическую обработку и принудительную русификацию. По оценкам экспертов, такие действия могут быть квалифицированы как геноцид в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида.

«Эти массовые похищения, скорее всего, будут признаны формой геноцида, запрещенного международным правом», — заявил Дикинсон.

Несмотря на публичный имидж «всемогущего лидера», география поездок Путина существенно ограничена с момента начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году. Европейский Союз, Великобритания, Канада, США и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, включая правительственные.

Реклама

На сегодня ордер на арест Путина действует на территории 125 стран — это 19 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 28 в Латинской Америке и Карибах, 33 в Африке и 45 в Европе.

Это не первый случай, когда участие Путина в международном саммите оказалось под угрозой из-за риска ареста. В 2023 году ЮАР — страна-хозяйка саммита БРИКС — оказалась под беспрецедентным давлением Кремля. Как следует из афидевита президента ЮАР Сирила Рамафосы, предоставленного Верховному суду в Претории, Москва заявила, что арест Путина будет расценен как «акт войны».

«Россия четко дала понять, что арест ее действующего президента будет считаться объявлением войны», — отметил Рамафоса в своем заявлении.

Вследствие международного резонанса и давления, Путин тогда не посетил саммит в ЮАР. По мнению Дикинсона, после этого случая Кремль был вынужден осторожнее действовать в подобных ситуациях, в частности относительно саммита в Бразилии в 2025 году.

Реклама

«Угрозы Путина в отношении ЮАР вызвали негативный резонанс, поэтому в случае с Бразилией Москва выбрала менее агрессивную риторику», — пояснил эксперт.

МУС официально публиковал ордер на арест Путина в 2023 году, заявив, что сначала рассматривал возможность держать документ в секрете, но из-за системности нарушений и необходимости защиты жертв решил сделать его публичным.

Кроме Путина, МУС расследует возможные военные преступления еще ряда высокопоставленных чиновников РФ, в частности бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Дикинсон подчеркивает, что Путин по-прежнему уклоняется от поездок в страны, которые являются членами МУС, если не получает официальных гарантий защиты от ареста.

Реклама

«Он очень осторожно подходит к выбору маршрутов — никаких стыковок в Лондоне, Риме, Токио или Сиднее. Даже вынужденная посадка может привести к аресту и экстрадиции в Гаагу», — отмечает эксперт.

Особое беспокойство международного сообщества вызывают систематические атаки РФ на объекты украинского культурного и религиозного наследия. В марте этого года российские дроны поразили Софийский собор в Киеве — памятник ЮНЕСКО, которому более 1000 лет.

ЮНЕСКО считает Софию Киевскую «шедевром человеческого творческого гения с самым большим сохранившимся собранием мозаик и фресок XI века».

Также зафиксированы многочисленные обстрелы церквей в Сумах, Харькове, Чернигове и других городах. Священник Украинской греко-католической церкви Игорь Макар рассказал, что во время поездки на службу его автомобиль был целенаправленно атакован российским дроном — взрывом выбиты окна и повреждены двери машины. Священник был госпитализирован с ранениями.

Реклама

Юристы МУС заявляют, что согласно Римскому статуту, суд имеет юрисдикцию в отношении преступлений против культурного наследия, а религиозные сооружения считаются объектами, подлежащими особой защите согласно международному гуманитарному праву.

Действия РФ в отношении церквей, соборов, музеев и шедевров украинской культуры могут стать отдельным пунктом в обвинениях против руководства Кремля.

Напомним, ранее мы писали о том, что единственной страной, которая ратифицировала Римский статут, но не арестовала Владимира Путина во время его визита, стала Монголия. В сентябре 2024 года тамошние власти принимали российского президента с официальными почестями, несмотря на имеющийся ордер на арест от Международного уголовного суда.