В Париже раскрыли подробности требований Макрона к Лукашенко

Агрессивные действия Минска портят отношения между белорусами и украинцами.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал так называемого президента Беларуси Александра Лукашенко отказаться быть вассалом и фактически пособником в войне России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба французского лидера.

Макрон считает, что принятием такого решения должны стать «братские отношения между белорусским и украинским народами».

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Президент Макрон попросил Лукашенко потребовать скорейшего вывода российских войск из своей земли, потому что «это привело к односторонней и несправедливой войне». Французский президент также отметил во время телефонного разговора с белорусским диктатором, что сегодня необходимо сотрудничество с международным сообществом для проведения гуманитарных операций по оказанию помощи украинцам.

Также Эммануэль Макрон осудил серьезность решения, позволяющего России разместить ядерное оружие на белорусской земле.

Напомним, глава ГНСУ Сергей Дейнеко направил официальное письмо главе Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолию Лаппо. Глава украинского пограничного ведомства отметил, что Беларусь фактически ведет войну совместно с Россией.

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