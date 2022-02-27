У Парижі розкрили подробиці вимог Макрона до Лукашенка

У Парижі розкрили подробиці вимог Макрона до Лукашенка

Агресивні дії Мінська псують відносини між білорусами та українцями.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав так званого президента Білорусі Олександра Лукашенка вiдмовитись бути васалом i фактично посiбником у вiйнi Росiї проти України.

Про це повідомила пресслужба французького лідера.

Макрон вважає, що ухваленню такого рішення мали б стати «братськi стосунки мiж бiлоруським та українським народами».

Також читайте Є нові домовленості про зброю після переговорів з Макроном – Зеленський

Президент Макрон попросив Лукашенка вимагати якнайшвидшого виведення росiйських вiйск зi своєї землi, бо «це призвело до односторонньої та несправедливої вiйни». Французький президент також зазначив під час телефонної розмови з білоруським диктатором, що сьогодні необхiдне спiвробiтництво з мiжнародною спiльнотою для проведення гуманiтарних операцiй з надання допомоги українцям.

Також Еммануель Макрон засудив серйoзнiсть рiшення, що дозволяє Росiї розмiстити ядерну зброю на бiлоруськiй землi.

Нагадаємо, голова ДПСУ Сергій Дейнеко надіслав офіційного листа голові Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Анатолію Лаппо. Очільник українського прикордонного відомства відзначив, що Білорусь фактично веде війну спільно із Росією.

Читайте також: