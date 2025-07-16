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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2699
Время на прочтение
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В Польше изменят гимн и герб: какова причина

В Польше создали группу экспертов для пересмотра государственных символов. Планируют изменить гимн и герб.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Флаг с гербом Польши

Флаг с гербом Польши / © gettyimages.com

В Польше готовят новый закон о государственных символах. В нем могут изменить порядок куплетов гимна, а также немного обновить вид герба и флага.

Об этом сообщило издание inPoland.

Над документом будет работать специальная группа из 14 экспертов: чиновников, историков, геральдистов, дизайнеров и представителей культурных институтов. Все это инициировало Министерство культуры и национального наследия Польши.

Новый документ будет базироваться на предложениях, подготовленных еще в 2021 году при правлении партии PiS. Например, в гимне хотят переставить куплеты, чтобы восстановить историческую последовательность.

«Среди предложений было изменение порядка куплетов. Второй куплет начинался бы словами „Jak Czarniecki do Poznania“, а третий — „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę“. Тогда в Минкульте отмечали, что такое изменение восстановило бы исторический смысл гимна. Однако в Польском историческом обществе считают такие изменения неоправданными, поскольку гимн в его нынешнем виде был установлен после восстановления независимости Польши и никогда не менялся», — говорится в статье.

PiS также предлагали, чтобы у белого орла золотыми были не только когти, но и все лапы. А красный фон на флаге мог бы стать темнее — так называемого кармазинового оттенка. Также рассматривают идею введения двух официальных флагов: обычного красно-белого и отдельного государственного — с гербом.

Напомним, в Польше обнаружили надгробие с рыцарем времен Тевтонского ордена. Каменная плита длиной 150 см изготовлена из готландского известняка. На рельефе изображен мужчина в кольчуге, со щитом и мечом в руках.

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Дата публикации
Количество просмотров
2699
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